Суд в Стамбуле начал заочное рассмотрение дела в отношении 35 израильтян, среди которых премьер-министр Биньямин Нетаньяху, министр обороны Исраэль Кац, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и начальник Генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир. Производство связано с перехватом израильскими ВМС флотилии Sumud, направлявшейся в Газу.

Об этом сообщает The Jerusalem Post. Слушание состоялось в 11-м уголовном суде Стамбула. На нем присутствовали участники флотилии, подавшие жалобы против Израиля, их адвокаты и представители турецких организаций. Ни один израильский фигурант дела на заседание не прибыл.

Решение после слушания

Суд поручил установить, есть ли у 35 фигурантов недвижимость или другое имущество в Турции, и оставил в силе ордера на их арест. Сообщений о заморозке активов или распоряжениях об изъятии имущества не поступало.

Суд также оставил в силе решения, связанные с запросами о красных уведомлениях Интерпола. В то же время нет подтверждения, что Интерпол уже выдал такие уведомления в отношении фигурантов. Даже в случае выдачи красное уведомление не является международным ордером на арест и не обязывает государства-члены Интерпола автоматически задерживать человека. Следующее слушание назначили на 30 марта 2027 года.

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Жалобы участников флотилии

Дело рассматривается по жалобам граждан Турции, которые участвовали во флотилии и были задержаны после перехвата судов израильскими военно-морскими силами. Они заявляют о насилии во время перехвата и задержания, изъятии личных вещей и содержании в унизительных условиях. Во время слушания участники флотилии свидетельствовали о предполагаемом жестоком обращении со стороны израильских силовиков.

Турецкое обвинительное заключение содержит обвинения в пытках, незаконном лишении свободы, причинении телесных повреждений и разбое при отягчающих обстоятельствах. Эти утверждения не были доказаны в суде. Помимо политиков и военных, среди фигурантов есть журналист, раввин, инфлюенсер в социальных сетях и лица с неуточненными ролями.

Отдельно суд попросил прокуратуру Стамбула рассмотреть возможность нового обвинительного заключения относительно предполагаемых действий Израиля против гражданского населения Газы. Судьи отметили, что действующее обвинительное заключение сосредоточено на эпизоде с флотилией, а события в Газе упоминает лишь в общем виде и косвенно. Суд также поручил установить других лиц, упомянутых в показаниях заявителей, и рассмотреть возможность производств в отношении них.

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