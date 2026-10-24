Программа Riyadh Art в Саудовской Аравии добавила семь монументальных скульптур саудовского художника Мохаммеда Аль-Салима в свою постоянную коллекцию публичного искусства в Эр-Рияде. Шесть работ уже установили на открытой площади Западной станции метро на линии 3, также известной как Оранжевая линия. Седьмую скульптуру планируют установить позже, сообщает Asharq Al-Awsat.

Работы десятилетиями ждали установки

Скульптуры создали в 1985 году для конкурса городского публичного искусства, который проводил муниципалитет Эр-Рияда. Тогда их так и не установили, поэтому работы десятилетиями хранились в мастерской художника.

В 2022 году Королевская комиссия города Эр-Рияд приобрела скульптуры и организовала их реставрацию и консервацию. За процессом следили дочь художника Наджла Мохаммед Аль-Салим и фонд Dar Al-Funoon Al-Sa'udiyyah, чтобы сохранить первоначальный замысел автора.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

От пустыни к городскому пространству

В августе установили работы Al Showkah Al Khumasiyah, Shurfa, Al Kurah, Al Mouthalathat, Bur'aum Al Zahrah и Al Ahilla. Седьмой должна стать скульптура Al Nafourah Al Halazouniyah, название которой переводится как «Спиральный фонтан».

В этих работах Аль-Салим обращался к мотивам пустынных ландшафтов, архитектуры региона Наджд, геометрических форм и небесных образов. Западную станцию метро спроектировала саудовская архитектурно-инженерная компания Omrania: ее формы земляных оттенков отсылают к песчаным дюнам, пропускают естественный свет и создают тень для пешеходов.

После добавления скульптур постоянная коллекция Riyadh Art насчитывает 82 произведения искусства, расположенные в районах города, общественных пространствах и вдоль основных транспортных маршрутов столицы Саудовской Аравии.

Читай нас в