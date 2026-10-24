Program Riyadh Art w Arabii Saudyjskiej dodał siedem monumentalnych rzeźb saudyjskiego artysty Mohammeda Al-Salima do swojej stałej kolekcji sztuki publicznej w Rijadzie. Sześć prac zostało już zainstalowanych na otwartym placu Zachodniej Stacji Metra na linii 3, znanej również jako Linia Pomarańczowa. Siódma rzeźba ma zostać zainstalowana później, informuje Asharq Al-Awsat.

Prace czekały na instalację przez dziesięciolecia

Rzeźby powstały w 1985 roku na potrzeby konkursu miejskiej sztuki publicznej, zorganizowanego przez władze miejskie Rijadu. Nie zostały wtedy zainstalowane, dlatego przez dziesięciolecia pozostawały w pracowni artysty.

W 2022 roku Królewska Komisja Miasta Rijad nabyła rzeźby i zorganizowała ich restaurację oraz konserwację. Proces nadzorowali córka artysty Najla Mohammed Al-Salim oraz fundacja Dar Al-Funoon Al-Sa'udiyyah, aby zachować pierwotną wizję autora.

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Od pustyni do przestrzeni miejskiej

W sierpniu zainstalowano prace Al Showkah Al Khumasiyah, Shurfa, Al Kurah, Al Mouthalathat, Bur'aum Al Zahrah i Al Ahilla. Siódmą ma być rzeźba Al Nafourah Al Halazouniyah, której nazwę tłumaczy się jako „Spiralna fontanna”.

W tych pracach Al-Salim odwoływał się do motywów pustynnych krajobrazów, architektury regionu Nadżd, form geometrycznych i obrazów niebiańskich. Zachodnią Stację Metra zaprojektowała saudyjska firma architektoniczno-inżynieryjna Omrania: jej formy w odcieniach ziemi nawiązują do piaszczystych wydm, przepuszczają naturalne światło i zapewniają cień pieszym.

Po dodaniu rzeźb stała kolekcja Riyadh Art liczy 82 dzieła sztuki rozmieszczone w dzielnicach miasta, przestrzeniach publicznych i wzdłuż głównych tras transportowych stolicy Arabii Saudyjskiej.

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