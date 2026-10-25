Papież Leon XIV w Watykanie wezwał do zakończenia działań wojennych w Jemenie, podkreślając trudną sytuację humanitarną w mieście Taiz na południowym zachodzie kraju. Papież zwrócił się do wiernych z okna Pałacu Apostolskiego na placu św. Piotra niespełna dwa tygodnie po operacji płuca, donosi Jerusalem Post.

Sytuacja humanitarna w Taiz

Papież oświadczył, że jest szczególnie zaniepokojony położeniem mieszkańców Taiz, którzy cierpią z powodu niedoborów żywności, wody i pomocy medycznej. Wezwał do wstrzymania działań wojennych, aby mieszkańcy Jemenu i całego regionu mogli żyć w pokoju.

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Modlitwa za poszkodowanych w Jordanii

Leon XIV oświadczył również, że modli się za zabitych i rannych podczas piątkowego ataku na prawosławnych wiernych w kościele Hamud w Jordanii. Papież nazwał atak terrorystycznym i oświadczył, że jest blisko poszkodowanej społeczności i całego kraju, który scharakteryzował jako państwo pokojowego i pełnego szacunku współistnienia różnych religii.

Rekonwalescencja po operacji

13 października papieżowi usunięto dolny płat prawego płuca po zdiagnozowaniu gruczolakoraka. W ubiegłym tygodniu lekarze oświadczyli, że nie potrzebuje on dalszej terapii, ponieważ guz się nie rozprzestrzenił. Papież wezwał również wiernych do modlitwy za spotkanie przywódców religijnych na rzecz pokoju, które ma odbyć się we wtorek we włoskim Asyżu. Sam odwołał podróż na wydarzenie na zalecenie lekarzy.

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