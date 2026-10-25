Папа Лев XIV в Ватикане призвал прекратить боевые действия в Йемене, подчеркнув тяжелую гуманитарную ситуацию в городе Таиз на юго-западе страны. Понтифик обратился к верующим из окна Апостольского дворца на площади Святого Петра менее чем через две недели после операции на легком, сообщает Jerusalem Post.

Гуманитарная ситуация в Таизе

Папа заявил, что особенно обеспокоен положением жителей Таиза, которые страдают от нехватки продовольствия, воды и медицинской помощи. Он призвал остановить военные действия, чтобы жители Йемена и всего региона могли жить в мире.

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Молитва за пострадавших в Иордании

Лев XIV также заявил, что молится за погибших и раненых во время нападения на православных верующих в церкви Хамуд в Иордании в пятницу. Понтифик назвал нападение террористическим и заявил, что близок к пострадавшей общине и всей стране, которую охарактеризовал как государство мирного и уважительного сосуществования разных религий.

Восстановление после операции

13 октября папе удалили нижнюю долю правого легкого после диагностирования аденокарциномы. На прошлой неделе врачи заявили, что дальнейшая терапия ему не нужна, поскольку опухоль не распространилась. Папа также призвал верующих молиться за встречу религиозных лидеров ради мира, которая должна состояться во вторник в итальянском Ассизи. Сам он отменил поездку на мероприятие по рекомендации врачей.

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