Dziesięciu przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego Gwinei Bissau oświadczyło, że spotkanie w Dakarze w Senegalu zostało sfinansowane przez Komisję Unii Afrykańskiej i Fundację Pokoju Marttiego Ahtisaariego. Zaprzeczyli również udziałowi struktur Organizacji Narodów Zjednoczonych w wyborze uczestników lub finansowaniu wydarzenia, podaje The Rio Times.

Spór wokół uczestników spotkania

Spotkanie działaczy społecznych odbyło się 19 października 2026 roku. 24 października grupa opublikowała w Bissau oświadczenie w odpowiedzi na zarzuty sieci Movimento Nacional, która stwierdziła, że nie została zaproszona do rozmów, i zakwestionowała reprezentatywność uczestników.

Autorzy oświadczenia podkreślili, że społeczeństwo obywatelskie kraju jest zróżnicowane, a prawo do udziału w dyskusjach o przyszłości państwa nie zależy od aprobaty żadnej konkretnej platformy. Wśród sygnatariuszy dokumentu wymieniono WANEP-GB, Gwinejską Ligę Praw Człowieka, Voz di Paz, Kobiecą Platformę Polityczną i inne organizacje.

Zarzuty Movimento Nacional

W liście otwartym do przedstawiciela Unii Afrykańskiej w Gwinei Bissau, Ovídio Pequeno, Movimento Nacional oświadczyła, że nie została poinformowana o spotkaniu z wysłannikiem Unii Afrykańskiej. Sieć nazwała wydarzenie niestosownym i przeciwproduktywnym oraz poprosiła o upublicznienie jego celów, zakresu i kryteriów doboru uczestników.

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Movimento Nacional zwróciła także uwagę na obecność pracowników Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju na zdjęciach w mediach społecznościowych i wyraziła wątpliwości co do bezstronności pomocy. W odpowiedzi grupa dziesięciu działaczy nazwała twierdzenia o roli Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju fałszywymi i bezpodstawnymi.

Finansowanie bez niezależnego potwierdzenia

The Rio Times zaznacza, że nie znalazł publicznych oświadczeń Unii Afrykańskiej, Fundacji Pokoju Marttiego Ahtisaariego ani UNDP dotyczących tego spotkania. Dlatego informacje o finansowaniu i braku udziału ONZ opierają się na oświadczeniu grupy działaczy społecznych i nie mają niezależnego potwierdzenia.

Sytuacja polityczna w kraju

Według Lusy, na którą powołuje się The Rio Times, armia Gwinei Bissau przejęła władzę niemal rok wcześniej. 8 października rząd przejściowy oświadczył, że nie ma warunków do przeprowadzenia wyborów powszechnych wyznaczonych na 6 grudnia 2026 roku. Unia Afrykańska, Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej i Senegal uczestniczą w międzynarodowych kontaktach dotyczących transformacji politycznej w kraju.

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