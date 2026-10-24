沙特阿拉伯的Riyadh Art项目将沙特艺术家穆罕默德·阿尔-萨利姆的七件纪念性雕塑纳入其位于利雅得的永久公共艺术收藏。六件作品已安装在地铁3号线西站的露天广场，该线路也被称为橙线。第七件雕塑计划稍后安装，Asharq Al-Awsat报道。

这些作品等待安装数十年

这些雕塑于1985年为利雅得市政府举办的一项城市公共艺术竞赛而创作。当时它们并未被安装，因此作品在艺术家的工作室中存放了数十年。

2022年，利雅得市皇家委员会购入这些雕塑，并安排了修复和保护工作。该过程由艺术家的女儿纳吉拉·穆罕默德·阿尔-萨利姆和Dar Al-Funoon Al-Sa'udiyyah基金会监督，以保留作者的原始构想。

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从沙漠到城市空间

8月，Al Showkah Al Khumasiyah、Shurfa、Al Kurah、Al Mouthalathat、Bur'aum Al Zahrah和Al Ahilla等作品完成安装。第七件将是Al Nafourah Al Halazouniyah雕塑，其名称被译为“螺旋喷泉”。

在这些作品中，阿尔-萨利姆运用了沙漠景观、内志地区建筑、几何形态和天体意象等主题。西地铁站由沙特建筑与工程公司Omrania设计：其大地色调的造型呼应沙丘，让自然光透入，并为行人提供阴凉。

在加入这些雕塑后，Riyadh Art的永久收藏共有82件艺术作品，分布在城市街区、公共空间以及沙特阿拉伯首都的主要交通路线沿线。

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