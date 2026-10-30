在内罗毕，一名名叫维奥莱特的电动摩托车女骑手因怀孕七个月，于10月暂停工作，并将车辆交给了弟弟。她希望这辆电动摩托车能继续为家庭带来收入，Nation Kenya报道称。

维奥莱特在运输行业工作了15年多，并于2016年转做摩托车运输。她主要配送包裹，通过连接骑手与客户的应用程序接收订单。她表示，这类工作比载客报酬更高，也能在更短时间内赚得更多。

充电费用

此前，这名女骑手每天为一辆内燃机摩托车的燃料花费约1,800先令。另一款需要更换电池的车型，每天的费用约为600先令。

她表示，目前的电动摩托车一次充电可行驶约100公里，并可在家充电。维奥莱特指出，她每天的电费不足50先令：购买价值1,000先令的代币，在每天充电一至一个半小时的情况下，最多可使用四周。

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她还说，自动挡电动摩托车骑起来没有那么累：在堵车时，无需不断换挡和使用离合器。她表示，在家充电让她有更多机会兼顾工作、照顾儿子和家务。

女骑手占比

根据联合国环境规划署和非洲电动出行联盟2024年的报告，在提供员工数据的电动出行公司中，女性占员工总数的23%至38%。与此同时，女性骑手占比不足5%。在更广泛的boda boda摩托车出租车行业中，超过99%的骑手为男性，女性占比约为2.6%。

从2023年至2026年年中，肯尼亚登记了约64,840辆电动摩托车。Xolani Women of Hope组织帮助低收入社区的女性获得这类车辆：合作伙伴支付首付款，女骑手则分期支付车款。该组织创始人多卡斯·尼亚曼伊表示，一辆电动摩托车的价格可能超过400,000先令，这对许多女性而言是主要障碍。

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