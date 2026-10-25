Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Chaleda w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej częściowo wznowił działalność w niedzielę — zaczęły działać dwa terminale. Jak podaje TimesLIVE, stało się to w obliczu oświadczeń jemeńskich Huti o zamiarze dalszego atakowania lotniska, które nazwali celem wojskowym.

Poprzedniego dnia administracja lotniska poinformowała, że od niedzieli Terminal 1 będzie obsługiwał loty krajowe, a Terminal 2 — międzynarodowe loty narodowych linii lotniczych. Jednocześnie dane serwisu Flightradar24 wskazywały na niewielki ruch lotniczy na lotnisku w ciągu dnia.

Groźby Huti

Rzecznik wojskowego skrzydła Huti Jahja Sari oświadczył, że lotnisko nigdy nie będzie bezpieczne, i wezwał linie lotnicze, pracowników lotniska oraz pasażerów, by z niego nie korzystali. Działalność lotniska wstrzymano 10 października po ataku, do którego przyznali się Huti. Według źródła zginęło wtedy 13 osób — był to najbardziej śmiercionośny atak w Arabii Saudyjskiej od ponad dekady.

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Kierowana przez Arabię Saudyjską koalicja wcześniej oświadczyła, że Huti przeprowadzili 20 ataków na lotnisko w okresie od 1 do 11 października. W sobotę Huti poinformowali również o ataku na lotnisko i obiekty naftowe Arabii Saudyjskiej, jednak saudyjskie władze nie skomentowały bezpośrednio tych twierdzeń.

Przechwycenie rakiet i dronów

Saudyjska obrona cywilna poinformowała, że odłamki po przechwyceniu dwóch pocisków balistycznych nad Chamis Muszajt i Ahad Rafidą raniły dwie osoby oraz uszkodziły budynki mieszkalne i samochody. Wcześniej w niedzielę władze ogłosiły ostrzeżenia alarmowe dla Rijadu, Abhy, Chamis Muszajt, Dżazanu i Nadżranu, a kilka minut później oświadczyły, że zagrożenie minęło.

Koalicja poinformowała również o wystrzeleniu w kierunku Rijadu dwóch dronów i pocisku balistycznego, a w kierunku Chamis Muszajt — pocisku manewrującego. Później oświadczyła, że przechwyciła 10 pocisków balistycznych wystrzelonych w kierunku południowych obszarów Arabii Saudyjskiej.

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