W Izraelu była naczelna prokurator wojskowa Jana Modgawriszwili została wybrana do kierowania pracą oskarżenia w sprawach osób podejrzewanych o udział w kierowanym przez Hamas ataku z 7 października 2023 roku oraz przetrzymywaniu zakładników w Gazie. Poinformował o tym Jerusalem Post.

Specjalny sąd w Jerozolimie

Do nominacji doszło w czasie przygotowań w Jerozolimie specjalnego sądu wojskowego do rozpatrywania tych spraw. Planowane procesy będą dotyczyć nie tylko członków formacji Nukhba, lecz także innych osób podejrzewanych o udział w wydarzeniach z 7 października.

Redakcja zwróciła się do Sił Obronnych Izraela o wyjaśnienia dotyczące konkretnych obowiązków Modgawriszwili oraz harmonogramu rozpoczęcia postępowań sądowych.

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Decyzja Knesetu i miejsce dla sądu

11 maja Kneset zatwierdził ustawodawstwo, które tworzy odrębne podstawy prawne dla tych postępowań. Za decyzją zagłosowało 93 deputowanych, nie było głosów przeciw. Inicjatywę ustawodawczą promowali Simcha Rothman z partii Religijny Syjonizm oraz Julia Malinowska z partii Nasz Dom Izrael.

17 czerwca Rothman i Malinowska odwiedzili rejon Atarot na północy Jerozolimy, gdzie przedstawiono im dwa możliwe miejsca dla sądu. Przedstawione plany przewidywały dziewięć sal rozpraw, a także miejsca dla rodzin poszkodowanych, społeczeństwa i dziennikarzy. Rothman wymienił wśród czynników logistycznych bliskość więzienia Ofer i punktów kontrolnych, z których korzystają palestyńscy prawnicy.

Modgawriszwili służyła w wojsku przez ponad dwie dekady, między innymi jako sędzia wojskowa oraz na innych stanowiskach prawniczych. Przez ostatnie cztery lata służby pracowała jako naczelna prokurator wojskowa. W 2013 roku została także wyznaczona w Ministerstwie Sprawiedliwości do rozpatrywania skarg osób przesłuchiwanych przez Izraelską Służbę Bezpieczeństwa.

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