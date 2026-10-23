В Равалпинди запретили разрывать дороги без разрешения — Dawn

Администрация Равалпинди в Пакистане обязала коммунальные службы, государственные ведомства и операторов услуг получать разрешение на разрытие дороги и справку об отсутствии возражений до начала работ. Соответствующее распоряжение издал комиссар Равалпинди Салман Гани, сообщает Dawn.

Координация работ

Решение приняли на совещании по вопросам разрешений на разрытие дорог, а также прокладки и обслуживания подземных коммуникаций. По словам Гани, неоднократное разрытие улиц в городских районах создает неудобства для жителей, пробки и приводит к нерациональному расходованию государственных ресурсов.

Комиссар поручил всем ведомствам, организациям и поставщикам услуг заблаговременно обмениваться информацией о запланированных проектах и подземных сетях. Это должно помочь избежать повторного разрытия недавно построенных дорог. Он также подчеркнул, что разрытие дороги должно быть лишь крайней мерой.

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Восстановление покрытия

Там, где это возможно, чиновник призвал применять альтернативные методы, в частности горизонтальное бурение и прокладку каналов для коммуникаций, чтобы уменьшить повреждения дорожного покрытия и инфраструктуры. Если разрытия избежать невозможно, дорога должна быть восстановлена до прежнего стандарта и прочности в течение 15 дней.

PTCL разрешили провести работы в районе Shah Khalid Colony, Phase II, в течение двух дней. WASA получила разрешение проложить 12-дюймовую канализационную трубу в детской больнице Al-Khidmat Al-Razi; работы должны быть завершены за семь дней с обеспечением альтернативного маршрута движения. Также рассмотрели запрос на восстановление канализационной линии колонии на дороге Mushtaq Beg Shaheed Road со сроком выполнения два дня.

Газовая компания SNGPL также получила разрешение на работы в десяти районах города, в частности в Pirwadhai, Asghar Mall, Fazalabad, Dhoke Hukamdad, Dhoke Kala Khan и Chandni Chowk. Гани поручил учитывать перенос коммуникаций и необходимость разрытия дорог еще на этапе планирования крупных инфраструктурных проектов.

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