Нидерландский теледеятель и политик Эмиль Рателбанд, семья которого ищет информацию о его местонахождении, в конце прошлого года выехал из Таиланда в Лаос через мост тайско-лаосской дружбы. Об этом сообщила иммиграционная полиция Таиланда, пишет Bangkok Post.

Прибытие в Таиланд

Заместитель комиссара Иммиграционного бюро, генерал-майор полиции Чонгрон Римпади, сообщил, что 70-летний Рателбанд вместе со своей близкой подругой Наталией да Силвой прибыл в Таиланд через аэропорт Суварнабхуми в декабре 2021 года. Они подали заявления на визы и задекларировали место проживания в одной из южных провинций страны.

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По данным полиции, да Силва в тот же день, когда Рателбанд пересек границу с Лаосом, вылетела из Суварнабхуми в страну Ближнего Востока. Официальных записей о возвращении Рателбанда или да Силвы в Таиланд нет.

Поиски и вознаграждение

Глава Иммиграционного бюро, генерал-лейтенант полиции Ноппасилп Пунсават, распорядился провести общенациональные поиски Рателбанда. Это произошло после обращения его семьи и родственников на Пхукете, которые предложили вознаграждение в размере 2 500 евро, или около 94 тысяч батов, за информацию о его местонахождении.

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