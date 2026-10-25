Niderlandzka osobowość telewizyjna i polityk Emile Ratelband, którego rodzina poszukuje informacji o jego miejscu pobytu, pod koniec ubiegłego roku wyjechał z Tajlandii do Laosu przez Most Przyjaźni Tajlandzko-Laotańskiej. Poinformowała o tym tajska policja imigracyjna, pisze Bangkok Post.

Przyjazd do Tajlandii

Zastępca komisarza Biura Imigracyjnego, generał major policji Chongron Rimphadee, poinformował, że 70-letni Ratelband przybył do Tajlandii przez lotnisko Suvarnabhumi w grudniu 2021 roku wraz ze swoją bliską przyjaciółką Natalią da Silvą. Złożyli wnioski wizowe i zadeklarowali miejsce zamieszkania w jednej z południowych prowincji kraju.

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Według policji da Silva wyleciała z Suvarnabhumi do kraju Bliskiego Wschodu tego samego dnia, w którym Ratelband przekroczył granicę z Laosem. Nie ma oficjalnych zapisów dotyczących powrotu Ratelbanda ani da Silvy do Tajlandii.

Poszukiwania i nagroda

Szef Biura Imigracyjnego, generał porucznik policji Noppasilp Poonsawat, nakazał ogólnokrajowe poszukiwania Ratelbanda. Stało się to po apelu jego rodziny i krewnych na Phuket, którzy zaoferowali nagrodę w wysokości 2 500 euro, czyli około 94 tysięcy bahtów, za informacje o jego miejscu pobytu.

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