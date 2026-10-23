У Равалпінді заборонили розривати дороги без дозволу — Dawn

Адміністрація Равалпінді в Пакистані зобов’язала комунальні служби, державні відомства та операторів послуг отримувати дозвіл на розриття дороги й довідку про відсутність заперечень перед початком робіт. Відповідне розпорядження видав комісар Равалпінді Салман Гані, повідомляє Dawn.

Координація робіт

Рішення ухвалили на нараді щодо дозволів на розриття доріг, а також прокладання та обслуговування підземних комунікацій. За словами Гані, неодноразове розриття вулиць у міських районах створює незручності для жителів, затори та призводить до марного витрачання державних ресурсів.

Комісар доручив усім відомствам, організаціям і постачальникам послуг завчасно обмінюватися інформацією про заплановані проєкти та підземні мережі. Це має допомогти уникати повторного розриття щойно збудованих доріг. Він також наголосив, що розриття дороги має бути лише крайнім заходом.

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Відновлення покриття

Там, де це можливо, посадовець закликав застосовувати альтернативні методи, зокрема горизонтальне буріння та прокладання каналів для комунікацій, щоб зменшити пошкодження дорожнього покриття й інфраструктури. Якщо розриття неможливо уникнути, дорогу мають відновити до попереднього стандарту та міцності протягом 15 днів.

PTCL дозволили провести роботи в районі Шах-Халід-Колоні, фаза II, упродовж двох днів. WASA отримала дозвіл прокласти каналізаційну трубу діаметром 12 дюймів у дитячій лікарні Al-Khidmat Al-Razi; роботи мають завершити за сім днів із забезпеченням альтернативного маршруту руху. Також розглянули запит на відновлення каналізаційної лінії колонії на дорозі Муштак-Бег-Шахід із терміном виконання два дні.

Газова компанія SNGPL також отримала дозвіл на роботи у десяти районах міста, зокрема в Пірвадхаї, Асгар-Молл, Фазалабаді, Дхок-Хукамдаді, Дхок-Кала-Хані та Чандні-Чоуку. Гані доручив враховувати перенесення комунікацій і потребу в розритті доріг ще на етапі планування великих інфраструктурних проєктів.

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