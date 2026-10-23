Administracja Rawalpindi w Pakistanie zobowiązała służby komunalne, instytucje państwowe i operatorów usług do uzyskania zezwolenia na rozkopanie drogi oraz zaświadczenia o braku sprzeciwu przed rozpoczęciem prac. Odpowiednie zarządzenie wydał komisarz Rawalpindi Salman Ghani, informuje Dawn.

Koordynacja prac

Decyzję podjęto na spotkaniu dotyczącym zezwoleń na rozkopywanie dróg, a także układania i konserwacji podziemnej infrastruktury komunalnej. Według Ghaniego wielokrotne rozkopywanie ulic na obszarach miejskich powoduje niedogodności dla mieszkańców, korki oraz marnotrawienie środków publicznych.

Komisarz polecił wszystkim instytucjom, organizacjom i dostawcom usług, aby z wyprzedzeniem wymieniali informacje o planowanych projektach i podziemnych sieciach. Ma to pomóc uniknąć ponownego rozkopywania świeżo wybudowanych dróg. Podkreślił również, że rozkopywanie dróg powinno być wyłącznie ostatecznością.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Odtwarzanie nawierzchni

Gdzie jest to możliwe, urzędnik wezwał do stosowania alternatywnych metod, w tym wiercenia horyzontalnego i układania kanałów dla instalacji, aby ograniczyć uszkodzenia nawierzchni drogowej i infrastruktury. Jeżeli nie można uniknąć rozkopania, droga musi zostać przywrócona do wcześniejszego standardu i wytrzymałości w ciągu 15 dni.

PTCL zezwolono na prowadzenie prac w rejonie Shah Khalid Colony, Phase II, przez dwa dni. WASA otrzymała zgodę na ułożenie 12-calowej rury kanalizacyjnej w dziecięcym szpitalu Al-Khidmat Al-Razi; prace mają zostać ukończone w ciągu siedmiu dni przy zapewnieniu alternatywnej trasy ruchu. Rozpatrzono także wniosek o odtworzenie linii kanalizacyjnej kolonii na Mushtaq Beg Shaheed Road, z dwudniowym terminem realizacji.

Firma gazowa SNGPL również otrzymała zgodę na prace w dziesięciu rejonach miasta, w tym w Pirwadhai, Asghar Mall, Fazalabadzie, Dhoke Hukamdad, Dhoke Kala Khan i Chandni Chowk. Ghani polecił uwzględniać przenoszenie instalacji oraz potrzebę rozkopywania dróg już na etapie planowania dużych projektów infrastrukturalnych.

Czytaj nas na