В городе Гкеберха в ЮАР нашли мертвой 29-летнюю кондитерку и владелицу бизнеса Анати Магугу, которая пропала в четверг вечером. Ее семья подтвердила смерть женщины, сообщает TimesLIVE.

В заявлении семья Магуги поблагодарила людей, которые распространяли объявления о ее исчезновении, организовывали встречи и присоединялись к поискам. Родственники также попросили общественность поддержать их молитвами и отметили, что подробности похорон сообщат позже.

Полиция продолжает расследование

Мэр Нельсон-Мандела-Бей Бабалва Лобише выразила соболезнования семье и сообщила, что посетила ее после смерти Магуги. По ее словам, ее визиту предшествовал брифинг о ходе расследования.

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Лобише заявила, что полиция продолжает выяснять обстоятельства смерти женщины и стремится привлечь виновных к ответственности. Она подчеркнула, что публичное распространение чувствительной информации может помешать следствию или будущему судебному процессу.

Призыв не распространять непроверенные данные

Мэр призвала граждан передавать следователям любую информацию, которая может помочь в деле, но не распространять непроверенные сведения. Она также предостерегла политические партии и отдельных лиц от использования трагедии в политических целях.

Лобише заявила, что трагедия напоминает о срочной необходимости усилить скоординированное противодействие гендерно обусловленному насилию и фемициду. По ее мнению, для этого необходимо сотрудничество государственных органов, общественных организаций, политических лидеров и общества, а также поддержка пострадавших и доступ к правосудию.

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