据TimesLIVE报道，在南非格克贝哈市，29岁的糕点师兼企业主阿纳蒂·马古加被发现死亡。她于周四晚间失踪，其家人确认了她的死讯。

马古加家人在一份声明中感谢了分享其失踪信息、组织集会并参与搜寻的人们。亲属还请求公众为他们祈祷，并表示葬礼细节将于稍后公布。

警方继续调查

纳尔逊·曼德拉湾市长巴巴尔瓦·洛比谢向家属表示慰问，并称自己在马古加去世后探望了其家人。她表示，在访问前曾听取有关调查进展的简报。

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洛比谢表示，警方仍在查明该女子死亡的情况，并寻求追究责任人的责任。她强调，公开传播敏感信息可能妨碍调查或未来的司法程序。

呼吁不要传播未经证实的信息

市长呼吁公民向调查人员提供任何可能有助于案件的信息，但不要传播未经证实的消息。她还警告政党和个人不要将这起悲剧用于政治目的。

洛比谢表示，这场悲剧提醒人们，迫切需要加强对基于性别的暴力和杀害女性行为的协调应对。她认为，这需要国家机构、社会组织、政治领导人和社会各界的合作，也需要对受害者的支持以及获得司法公正的机会。

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