危地马拉7名警察被送交法院审理 — The Rio Times

在危地马拉首都，7名国家民警因在拘留两兄弟时涉嫌违规而被送交法院审理。这两兄弟此前被称为涉嫌杀害律师胡安·弗朗西斯科·索洛尔萨诺·福帕的人。涉事警察包括一名警监、一名督察、一名三级警官和四名警员，《The Rio Times》报道。

危地马拉城第三初审刑事法院签发了对这些警察的逮捕令。该国内政部表示，执法人员因在拘留这对兄弟时涉嫌违规而被送交法院。根据Publinews的消息，他们被指控滥用职权以及可能栽赃枪支。

被拘留的兄弟获释

10月17日，武装袭击者在危地马拉城第五区的Campo Marte体育综合体枪杀了43岁的索洛尔萨诺·福帕。古斯塔沃·阿道夫·阿吉拉尔·加马罗也在袭击中死亡。不久后，警方报告称在该市第16区拘留了两兄弟，并展示了一支卡宾枪作为证据。

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这对从事配送服务快递工作的兄弟否认参与犯罪。次日，法院因证据不足以继续案件而将他们释放。据Prensa Libre报道，这支卡宾枪登记在一名私人名下，且未被列为失窃物；调查人员正在核查其所有者。

调查人员核查执法人员的行动

警方负责行动的副局长埃斯温·哈辛托告诉立法者，警察在拘留后将兄弟二人带往警察局，而非按规定直接送往Torre de Tribunales法院大楼。他说，巡逻车辆被更换，路线也被调整，但没有通知高级指挥部门。

Plaza Pública报道称，在约3小时内发生了9项违规行为，并称兄弟二人在警察局被迫跪下，在枪支前摆姿势拍照。警察局长戴维·库斯托迪奥·博特奥表示，数名警察和该警察局局长已被停职。迄今为止，尚未拘留直接参与索洛尔萨诺·福帕谋杀案枪击事件的人员。

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