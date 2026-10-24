В столице Гватемалы семерых сотрудников Национальной гражданской полиции доставили в суд из-за предполагаемых нарушений при задержании двух братьев, которых ранее назвали подозреваемыми в убийстве адвоката Хуана Франсиско Солорсано Фоппы. Среди полицейских — комиссар, инспектор, офицер третьего класса и четверо агентов, сообщает The Rio Times.

Ордера на задержание полицейских выдал Третий уголовный суд первой инстанции города Гватемала. Министерство внутренних дел страны заявило, что правоохранителей доставили в суд из-за предполагаемых нарушений при задержании братьев. По данным Publinews, им вменяют злоупотребление властью и возможное подбрасывание оружия.

Задержанных братьев освободили

17 октября вооруженные нападавшие застрелили 43-летнего Солорсано Фоппу в спортивном комплексе Campo Marte в пятой зоне города Гватемала. Во время нападения также погиб Густаво Адольфо Агилар Гамарро. Вскоре полиция сообщила о задержании двух братьев в 16-й зоне города и продемонстрировала карабин в качестве доказательства.

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Братья, работавшие курьерами служб доставки, отрицали причастность к преступлению. На следующий день суд освободил их из-за недостаточности доказательств для продолжения дела. По информации Prensa Libre, карабин зарегистрирован на частное лицо и не числится украденным; следователи проверяют его владельца.

Следствие проверяет действия правоохранителей

Заместитель директора полиции по операциям Эсвин Хасинто сообщил законодателям, что после задержания полицейские отвезли братьев в участок, а не непосредственно в здание суда Torre de Tribunales, как предусматривают правила. По его словам, патрульные автомобили меняли, а маршруты корректировали без уведомления старшего командования.

Издание Plaza Pública сообщало о девяти нарушениях примерно за три часа и утверждало, что в участке братьев заставили встать на колени и позировать для фотографий перед оружием. Руководитель полиции Давид Кустодио Ботео заявил об отстранении нескольких полицейских и начальника участка. Лица, непосредственно причастные к стрельбе по делу об убийстве Солорсано Фоппы, пока не задержаны.

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