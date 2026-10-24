W stolicy Gwatemali siedmiu funkcjonariuszy Narodowej Policji Cywilnej doprowadzono do sądu w związku z domniemanymi naruszeniami podczas zatrzymania dwóch braci, którzy wcześniej zostali wskazani jako podejrzani o zabójstwo prawnika Juana Francisco Solorzano Foppy. Wśród policjantów są komisarz, inspektor, funkcjonariusz trzeciej klasy i czterech agentów, podaje The Rio Times.

Nakazy zatrzymania policjantów wydał Trzeci Sąd Karny Pierwszej Instancji w Gwatemali. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych kraju oświadczyło, że funkcjonariuszy doprowadzono do sądu w związku z domniemanymi naruszeniami podczas zatrzymania braci. Według Publinews zarzuca się im nadużycie władzy oraz możliwe podrzucenie broni.

Zatrzymani bracia zostali zwolnieni

17 października uzbrojeni napastnicy zastrzelili 43-letniego Solorzano Foppę w kompleksie sportowym Campo Marte w piątej strefie Gwatemali. W ataku zginął również Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro. Wkrótce potem policja poinformowała o zatrzymaniu dwóch braci w 16. strefie miasta i zaprezentowała karabinek jako dowód.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Bracia, którzy pracowali jako kurierzy w serwisach dostawczych, zaprzeczali udziałowi w przestępstwie. Następnego dnia sąd zwolnił ich z powodu niewystarczających dowodów do kontynuowania sprawy. Według Prensa Libre karabinek jest zarejestrowany na osobę prywatną i nie figuruje jako skradziony; śledczy sprawdzają jego właściciela.

Śledczy badają działania funkcjonariuszy

Zastępca dyrektora policji ds. operacji Eswin Jacinto poinformował ustawodawców, że po zatrzymaniu policjanci zabrali braci na komisariat, a nie bezpośrednio do gmachu sądu Torre de Tribunales, jak przewidują zasady. Według niego zmieniano radiowozy patrolowe i korygowano trasy bez powiadamiania wyższego dowództwa.

Plaza Pública informowała o dziewięciu naruszeniach w ciągu około trzech godzin i twierdziła, że na komisariacie braci zmuszono do klęczenia i pozowania do zdjęć przed bronią. Szef policji David Custodio Boteo oświadczył, że kilku policjantów oraz komendant komisariatu zostało zawieszonych. Dotąd nie zatrzymano osób bezpośrednio zaangażowanych w strzelaninę w sprawie zabójstwa Solorzano Foppy.

Czytaj nas na