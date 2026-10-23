据Asharq Al-Awsat报道，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯对胡塞武装持续袭击沙特阿拉伯境内的民用目标，以及也门塔伊兹附近战事升级表示担忧。他表示，这给平民造成严重痛苦，并加剧了地区紧张局势。

呼吁停止袭击

古特雷斯在纽约向记者发表讲话时，呼吁停止袭击住宅、医院、学校、机场和能源设施。他表示，冲突升级会加剧人道主义苦难，影响能源市场、供应链和金融体系，并抬高全球生活成本。

联合国秘书长呼吁各方保持克制，并重启推动也门政治解决的努力。他还强调，需要停止敌对行动，遵守国际法，保护平民，并确保航行自由。

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机场遇袭与无人机拦截

在达曼法赫德国王国际机场遇袭后，阿拉伯国家和国际社会发表了谴责声明。据该媒体报道，此次袭击造成两人死亡，另有八人受伤。声明谴责了针对民用和重要基础设施的袭击，并表达了对沙特阿拉伯的声援。

也门恢复合法性联盟表示，其于周四摧毁了一枚飞往纳季兰的弹道导弹，以及九架飞往东部省、利雅得和麦地那的无人机。联盟发言人图尔基·马利基表示，防空部队拦截了四架飞往东部省的无人机，以及另外五架飞往利雅得和麦地那方向的无人机。

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