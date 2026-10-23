Według Asharq Al-Awsat sekretarz generalny ONZ António Guterres wyraził zaniepokojenie kontynuowaniem przez Huti ataków na cele cywilne w Arabii Saudyjskiej oraz eskalacją działań zbrojnych w pobliżu jemeńskiego Taiz. Jak powiedział, powoduje to znaczne cierpienia ludności cywilnej i zwiększa napięcia w regionie.

Wezwanie do zaprzestania ataków

Występując przed dziennikarzami w Nowym Jorku, Guterres wezwał do zaprzestania ataków na budynki mieszkalne, szpitale, szkoły, lotniska i obiekty energetyczne. Oświadczył, że zaostrzenie konfliktów pogłębia cierpienia humanitarne, wpływa na rynki energii, łańcuchy dostaw i systemy finansowe, a także podnosi koszty życia na świecie.

Sekretarz generalny ONZ wezwał strony do powściągliwości i wznowienia wysiłków na rzecz politycznego uregulowania sytuacji w Jemenie. Podkreślił również konieczność zaprzestania działań zbrojnych, przestrzegania prawa międzynarodowego, ochrony ludności cywilnej i zapewnienia swobody żeglugi.

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Atak na lotnisko i przechwycenie dronów

Arabskie i międzynarodowe oświadczenia potępiające atak pojawiły się po ataku na Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Fahda w Dammamie. Według publikacji w wyniku ataku zginęły dwie osoby, a osiem kolejnych zostało rannych. W oświadczeniach potępiono ataki na infrastrukturę cywilną i kluczową oraz wyrażono solidarność z Arabią Saudyjską.

Koalicja na rzecz Przywrócenia Legalności w Jemenie poinformowała, że w czwartek zniszczyła rakietę balistyczną zmierzającą w kierunku Nadżranu oraz dziewięć dronów skierowanych na Prowincję Wschodnią, Rijad i Medynę. Według rzecznika koalicji Turkiego al-Malikiego siły obrony powietrznej przechwyciły cztery drony lecące w kierunku Prowincji Wschodniej oraz kolejne pięć w kierunku Rijadu i Medyny.

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