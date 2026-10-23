По данным Asharq Al-Awsat, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с продолжающимися атаками хуситов на гражданские объекты в Саудовской Аравии и эскалацией боевых действий вблизи йеменского Таиза. По его словам, это причиняет значительные страдания гражданскому населению и усиливает напряженность в регионе.

Призыв прекратить атаки

Выступая перед журналистами в Нью-Йорке, Гутерриш призвал прекратить атаки на жилые дома, больницы, школы, аэропорты и энергетические объекты. Он заявил, что обострение конфликтов усиливает гуманитарные страдания, влияет на энергетические рынки, цепочки поставок и финансовые системы, а также повышает стоимость жизни во всем мире.

Генсек ООН призвал стороны к сдержанности и возобновлению усилий по политическому урегулированию в Йемене. Он также подчеркнул необходимость прекратить боевые действия, соблюдать международное право, защищать гражданское население и обеспечить свободу судоходства.

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Атака на аэропорт и перехват дронов

Арабские и международные заявления с осуждением прозвучали после атаки на международный аэропорт имени короля Фахда в Даммаме. По данным издания, в результате атаки погибли два человека, еще восемь получили ранения. В заявлениях осудили атаки на гражданскую и важную инфраструктуру и выразили солидарность с Саудовской Аравией.

Коалиция по восстановлению легитимности в Йемене сообщила, что в четверг уничтожила баллистическую ракету, направлявшуюся к Наджрану, и девять беспилотников, направленных на Восточную провинцию, Эр-Рияд и Медину. По словам представителя коалиции Турки аль-Малики, силы противовоздушной обороны перехватили четыре дрона, летевшие в сторону Восточной провинции, и еще пять — в направлении Эр-Рияда и Медины.

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