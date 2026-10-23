南非比勒陀利亚高等法院推迟审理针对Vusimusi Mtombeni和Tapelo Phaswane的案件，两人被控多项罪名，包括谋杀、敲诈勒索、绑架、抢劫和故意毁坏财物。庭审未能开始，因为Mtombeni的新律师、法庭上被称为Malope的人未出席庭审。

据TimesLIVE报道，法官Papi Mosopa指示控方尝试联系辩护律师并查明其下落。短暂休庭后，检察官David Molokomme表示未能联系上该律师。法官将案件推迟至次日。

敲诈勒索指控

根据起诉书，2023年，Mtombeni和Phaswane涉嫌向Mamelodi East Ext 17非正式定居点的居民索取钱财，以提供供水和供电等服务。调查人员称，被告威胁那些拒绝付款的人，称将杀害他们并造成其他后果。

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检方称，2023年4月，两名被告将Nancy Maria Mokwena从其男友的住处拖到一块空地上，用铁锹击打她，随后将其点燃。该女子因伤势死亡。

案件的其他事件

Mtombeni和Phaswane还被控损坏Moses Malefo的财物——调查人员称，他们拆除了他的临时住所。其他指控涉及涉嫌绑架Mildren Phato、盗窃她的手机以及拆除她的住所。起诉书称，Phato遭到电缆殴打，意图造成严重身体伤害。

Mtombeni还被单独指控袭击Mpho Mogashoa，并试图向其勒索4,000兰特，以及向Elizabeth Ngwako勒索同等数额。检方称，他威胁要损坏或切断她的电力供应，并威胁杀害她或让她消失。控方证人预计包括医生、警察和幸存的受害者。

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