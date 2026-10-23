Высокий суд Претории в ЮАР перенес рассмотрение дела против Вусимуси Мтомбени и Тапело Пхасване, которым предъявлены обвинения, в частности в убийстве, вымогательстве, похищении человека, разбое и умышленном повреждении имущества. Слушание не началось, поскольку новый адвокат Мтомбени, названный в суде Малопе, не явился на заседание.

Как сообщает TimesLIVE, судья Папи Мосопа поручил стороне обвинения попытаться связаться с защитником и установить его местонахождение. После короткого перерыва прокурор Дэвид Молоккомме заявил, что связаться с адвокатом не удалось. Судья перенес дело на следующий день.

Обвинения в вымогательстве

Согласно обвинительному акту, в 2023 году Мтомбени и Пхасване якобы вымогали деньги у жителей неформального поселения Мамелоди-Ист Ext 17 за такие услуги, как вода и электроэнергия. Тем, кто отказывался платить, обвиняемые, по версии следствия, угрожали убийством и другими последствиями.

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Прокуратура утверждает, что в апреле 2023 года оба обвиняемых вытащили Нэнси Марию Моквену из жилища ее парня на открытый участок, ударили лопатой, а затем подожгли. Женщина умерла от полученных травм.

Другие эпизоды дела

Мтомбени и Пхасване также обвиняют в повреждении имущества Мозеса Малефо — по версии следствия, они разобрали его временное жилище. Другие пункты обвинения касаются предполагаемого похищения Милдрен Фато, кражи ее телефона и демонтажа ее жилища. В обвинительном акте говорится, что Фато били электрическим кабелем с намерением причинить тяжкий вред здоровью.

Отдельно Мтомбени вменяют нападение на Мфо Могашоа и попытку вымогательства у него 4 тысяч рандов, а также вымогательство такой же суммы у Элизабет Нгвако. По утверждению обвинения, он угрожал повредить или отключить ее электроснабжение, а также убить ее или заставить исчезнуть. Среди свидетелей обвинения должны быть врачи, полицейские и выжившие потерпевшие.

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