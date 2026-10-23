У ПАР перенесли суд у справі про вбивство через неявку адвоката — TimesLIVE

Високий суд Преторії у ПАР переніс розгляд справи проти Вусімусі Мтомбені та Тапело Пхасване, яким висунуто обвинувачення, зокрема у вбивстві, вимаганні, викраденні людини, пограбуванні та умисному пошкодженні майна. Слухання не почалося, оскільки новий адвокат Мтомбені, якого в суді назвали Малопе, не з’явився на засідання.

Як повідомляє TimesLIVE, суддя Папі Мосопа доручив стороні обвинувачення спробувати зв’язатися із захисником та з’ясувати його місцеперебування. Після короткої перерви прокурор Девід Молоккомме заявив, що зв’язатися з адвокатом не вдалося. Суддя переніс справу на наступний день.

Обвинувачення у вимаганні

За даними обвинувального акта, у 2023 році Мтомбені та Пхасване нібито вимагали гроші у жителів неформального поселення Мамелоді-Іст Ext 17 за такі послуги, як вода та електроенергія. Тим, хто відмовлявся платити, обвинувачені, за версією слідства, погрожували вбивством та іншими наслідками.

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Прокуратура стверджує, що у квітні 2023 року обидва обвинувачені витягли Ненсі Марію Моквену з помешкання її хлопця на відкриту ділянку, вдарили лопатою, а потім підпалили. Жінка померла від отриманих травм.

Інші епізоди справи

Мтомбені та Пхасване також обвинувачують у пошкодженні майна Мозеса Малефо — за версією слідства, вони розібрали його тимчасове помешкання. Інші пункти обвинувачення стосуються ймовірного викрадення Мілдрен Фато, крадіжки її телефона та демонтажу її помешкання. В обвинувальному акті йдеться, що Фато били електричним кабелем, маючи намір завдати тяжких тілесних ушкоджень.

Окремо Мтомбені інкримінують напад на Мфо Могашоа та спробу вимагання у нього 4 тисяч рандів, а також вимагання такої самої суми в Елізабет Нгвако. За твердженням обвинувачення, він погрожував пошкодити або відключити її електропостачання, а також убити її чи змусити зникнути. Серед свідків сторони обвинувачення мають бути лікарі, поліцейські та потерпілі, які вижили.

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