Wysoki Sąd w Pretorii w RPA odroczył rozpatrzenie sprawy przeciwko Vusimusi Mtombeniemu i Tapelo Phaswane, którym postawiono zarzuty, między innymi zabójstwa, wymuszenia, uprowadzenia, rabunku i umyślnego uszkodzenia mienia. Rozprawa nie rozpoczęła się, ponieważ nowy adwokat Mtombeniego, nazwany w sądzie Malope, nie stawił się na posiedzeniu.

Jak podaje TimesLIVE, sędzia Papi Mosopa polecił stronie oskarżenia spróbować skontaktować się z obrońcą i ustalić jego miejsce pobytu. Po krótkiej przerwie prokurator David Molokomme oświadczył, że nie udało się skontaktować z adwokatem. Sędzia odroczył sprawę do następnego dnia.

Zarzuty wymuszenia

Zgodnie z aktem oskarżenia, w 2023 roku Mtombeni i Phaswane mieli wymuszać pieniądze od mieszkańców nieformalnego osiedla Mamelodi East Ext 17 za usługi takie jak woda i energia elektryczna. Tym, którzy odmawiali zapłaty, oskarżeni, według śledczych, grozili zabójstwem i innymi konsekwencjami.

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Prokuratura twierdzi, że w kwietniu 2023 roku obaj oskarżeni wyciągnęli Nancy Marię Mokwenę z mieszkania jej chłopaka na otwarty teren, uderzyli ją łopatą, a następnie podpalili. Kobieta zmarła w wyniku odniesionych obrażeń.

Inne epizody sprawy

Mtombeni i Phaswane są również oskarżeni o uszkodzenie mienia Mosesa Malefo — według śledczych rozebrali jego tymczasowe schronienie. Pozostałe zarzuty dotyczą domniemanego uprowadzenia Mildren Phato, kradzieży jej telefonu oraz demontażu jej miejsca zamieszkania. W akcie oskarżenia wskazano, że Phato była bita kablem elektrycznym z zamiarem spowodowania ciężkich obrażeń ciała.

Mtombeniemu osobno zarzuca się napaść na Mpho Mogashoę i próbę wymuszenia od niego 4 tysięcy randów, a także wymuszenie takiej samej kwoty od Elizabeth Ngwako. Według prokuratury groził on uszkodzeniem lub odłączeniem jej dostaw energii elektrycznej, a także zabiciem jej lub spowodowaniem jej zniknięcia. Wśród świadków oskarżenia mają znaleźć się lekarze, policjanci i pokrzywdzeni, którzy przeżyli.

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