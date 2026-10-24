Заместитель комиссара округа Лахор в Пакистане официально разрешил провести празднование Басанта с 12 по 14 марта 2027 года. Запуск воздушных змеев разрешат только в определенные дни, при соблюдении правил безопасности и за пределами установленных запретных зон, сообщает Dawn.

Соответствующее распоряжение формализовало решение, о котором в августе объявила главный министр провинции Пенджаб Марьям Наваз. Документ предусматривает использование только материалов, разрешенных правилами и регламентом Пенджаба по запуску воздушных змеев 2025 года.

Регистрация и продажа материалов

Изготавливать разрешенные материалы можно с 5 сентября 2026 года по 14 марта 2027 года, но только при наличии цифровой регистрации. Торговля, в том числе покупка, перевозка и хранение таких материалов, разрешена с 1 февраля по 14 марта 2027 года. Продажа населению будет проходить с 10 февраля по 14 марта и осуществляться исключительно зарегистрированными продавцами.

Производители, торговцы и продавцы должны зарегистрироваться через государственное приложение eBiz, размещать действующие регистрационные сертификаты в одобренных помещениях и вести учет запасов, продаж и перемещения товаров. Эти записи они должны предоставлять по требованию уполномоченных должностных лиц окружной администрации.

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Распоряжение также устанавливает предельные размеры воздушных змеев. Нить должна быть хлопчатобумажной и соответствовать техническим требованиям к количеству волокон, толщине и покрытию. Для ее обработки разрешено использовать только крахмал, рисовую муку и стеклянный порошок со спецификацией 350 mesh.

Запрещенные материалы и районы

Запрещено изготавливать, продавать, перевозить, хранить, иметь при себе и использовать катушки, остро обработанные нити, металлическую проволоку, нейлоновые элементы dandi и другие нити с опасным покрытием. Мотоциклисты в Лахоре также должны соблюдать требования безопасности, в частности устанавливать защитные стержни.

Запуск змеев будет запрещен в районах на траекториях захода самолетов на посадку и взлета. В перечень вошли Надирабад, Гулшан-Али-Колони, Нишат-Колони, Бхатта-Чоук, кварталы R, S, P и Q района DHA Lahore, а также Аль-Файсал-Таун, Джоррейпул, Канал-Бэнк-Роуд возле Таджури и Таджпуры.

Басант в Лахоре возобновили ранее в 2026 году после 18-летнего перерыва. Его запретили в 2007 году из-за роста числа смертей и тяжелых травм, вызванных острыми нитями, в том числе среди мотоциклистов и их пассажиров, а также из-за праздничной стрельбы.

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