W centrum Durbanu rankiem 22 października grupa około 50 osób pobiła na śmierć mężczyznę imigranta. Policja wszczęła sprawę w związku z zabójstwem, podaje Daily Maverick.

Atak w centrum miasta

Według rzecznika policji prowincji KwaZulu-Natal, pułkownika Roberta Netshiundy, mężczyzna został zatrzymany przez grupę idącą ulicą Dr Pixley kaSeme w kierunku ulicy Maud Mfusi. Najpierw od tłumu odłączyło się dwóch mężczyzn i podeszło do niego. Później około 50 osób zaatakowało poszkodowanego, w wyniku czego zmarł.

Policja nie podała jeszcze nazwiska zmarłego. Ochroniarz, który chciał pozostać anonimowy, powiedział GroundUp, że grupa napastników ścigała imigrantów. Według niego mężczyzna prawdopodobnie szedł do pracy około siódmej rano, gdy zauważyła go grupa.

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Protesty antyimigranckie

Ten sam ochroniarz powiedział, że właściciele sklepów i mieszkańcy okolicy od kilku tygodni cierpią z powodu grup samozwańczych strażników porządku. Twierdził, że policję i pracowników służb miejskich rzadko widywano w tej okolicy, a ich interwencja była minimalna. Według niego nawet południowoafrykańscy właściciele sklepów zaczęli zamykać swoje lokale, obawiając się, że zostaną omyłkowo uznani za imigrantów.

Dziennikarze GroundUp widzieli na miejscu śmiertelnego ataku funkcjonariuszy policji i żołnierzy SANDF. Dzień wcześniej, 21 października, tłum w Durbanie również zaatakował mężczyznę z Ugandy.

Protesty antyimigranckie w mieście wznowiły się po dyrektywie Departamentu Spraw Wewnętrznych z 28 września, która wdrażała orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego dotyczące rozpatrywania wniosków osób ubiegających się o azyl. Dokument przewidywał, że osobom ubiegającym się o azyl nie można odmawiać z przyczyn technicznych przed rozpatrzeniem ich wniosków. 9 października resort wycofał dyrektywę.

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