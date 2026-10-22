У Дурбані натовп із близько 50 людей до смерті побив іммігранта — Daily Maverick

У центрі Дурбана вранці 22 жовтня група приблизно з 50 людей до смерті побила чоловіка-іммігранта. Поліція відкрила справу за фактом убивства, повідомляє Daily Maverick.

Напад у центрі міста

За словами речника поліції провінції Квазулу-Наталь полковника Роберта Нетшіунди, чоловіка зупинила група, яка рухалася вулицею Доктора Пікслі каСеме в напрямку вулиці Мауд Мфусі. Спершу від гурту відокремилися двоє чоловіків і підійшли до нього. Згодом близько 50 людей напали на потерпілого, внаслідок чого він помер.

Ім'я загиблого поліція поки не назвала. Охоронець, який побажав залишитися анонімним, повідомив GroundUp, що група нападників переслідувала іммігрантів. За його словами, чоловік, імовірно, прямував на роботу близько сьомої ранку, коли його помітила група.

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Антиіммігрантські протести

Той самий охоронець розповів, що власники магазинів і мешканці району протягом кількох тижнів потерпали від груп самопроголошених охоронців порядку. Він стверджував, що поліцію та працівників міських служб у районі бачили рідко, а їхнє втручання було незначним. За його словами, навіть південноафриканські власники крамниць почали зачиняти заклади, побоюючись, що їх помилково вважатимуть іммігрантами.

Журналісти GroundUp побачили на місці смертельного нападу поліцейських і військовослужбовців SANDF. Напередодні, 21 жовтня, у Дурбані натовп також напав на чоловіка з Уганди.

Антиіммігрантські протести в місті поновилися після директиви органу з питань внутрішніх справ від 28 вересня, яка запроваджувала рішення Конституційного суду щодо розгляду заяв шукачів притулку. Документ передбачав, що шукачам притулку не можна відмовляти через технічні підстави до розгляду їхніх заяв. 9 жовтня відомство відкликало директиву.

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