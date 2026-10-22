В центре Дурбана утром 22 октября группа примерно из 50 человек забила мужчину-иммигранта до смерти. Полиция открыла дело по факту убийства, сообщает Daily Maverick.

Нападение в центре города

По словам представителя полиции провинции Квазулу-Наталь полковника Роберта Нетшиунды, мужчину остановила группа, двигавшаяся по улице Доктора Пиксли каСеме в направлении улицы Мауд Мфуси. Сначала от толпы отделились двое мужчин и подошли к нему. Позже около 50 человек напали на пострадавшего, в результате чего он умер.

Полиция пока не назвала имя погибшего. Охранник, пожелавший остаться анонимным, сообщил GroundUp, что группа нападавших преследовала иммигрантов. По его словам, мужчина, вероятно, направлялся на работу около семи утра, когда его заметила группа.

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Антииммигрантские протесты

Тот же охранник рассказал, что владельцы магазинов и жители района в течение нескольких недель страдали от групп самопровозглашённых блюстителей порядка. Он утверждал, что полицию и работников городских служб в районе видели редко, а их вмешательство было незначительным. По его словам, даже южноафриканские владельцы магазинов начали закрывать свои заведения, опасаясь, что их по ошибке сочтут иммигрантами.

Журналисты GroundUp увидели на месте смертельного нападения полицейских и военнослужащих SANDF. Накануне, 21 октября, толпа в Дурбане также напала на мужчину из Уганды.

Антииммигрантские протесты в городе возобновились после директивы Министерства внутренних дел от 28 сентября, которая вводила в действие решение Конституционного суда о рассмотрении заявлений просителей убежища. Документ предусматривал, что просителям убежища нельзя отказывать по техническим основаниям до рассмотрения их заявлений. 9 октября ведомство отозвало директиву.

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