По состоянию на август 2026 года 31 665 иностранных студентов, въехавших в Южную Корею по визам для получения образования или языкового обучения, находились в стране без законных оснований. Об этом сообщает Korea Herald со ссылкой на данные Министерства юстиции, полученные депутатом от Партии народной власти Ким Хи Чжон.

Разница между типами виз

Из общего числа 21 719 человек прибыли по визам D-4, предназначенным для языкового обучения, еще 9 946 — по визам D-2 для студентов университетских программ. Доля тех, кто находился без разрешения, среди владельцев D-4 составила 29,2%, тогда как среди владельцев D-2 — 3,6%.

Показатель среди слушателей языковых программ вырос с 25,3% в 2025 году до 29,2% в августе 2026 года. В то же время общее число иностранных слушателей языковых курсов, в том числе тех, кто не имел законного статуса пребывания, сократилось с 89 267 в прошлом году до 74 450 в августе.

Среди студентов университетских программ доля незаконного пребывания, напротив, снижалась: с 7% в 2022 году до 3,6% в августе 2026 года. За этот период число иностранцев с визами D-2 выросло более чем вдвое.

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Наибольшая доля — граждане Вьетнама

Граждане Вьетнама составили 82,8% всех иностранных студентов, находившихся в стране без надлежащего разрешения. Далее по численности следовали граждане Узбекистана — 2 033 человека, Монголии — 1 353, Китая — 731 и Непала — 316. По данным Министерства образования, в апреле 2026 года вьетнамские студенты составляли 46,1% всех иностранцев, зачисленных на программы без получения образовательной степени.

Больше сообщений от университетов

Число новых случаев незаконного пребывания, о которых сообщили корейские университеты, выросло на 12,2% — с 3 631 в 2025 году до 4 074 в 2026 году. Среди них были 1 872 студента университетских программ и 2 202 слушателя языковых курсов.

Из 344 университетов страны о таких случаях среди студентов университетских программ сообщили 190 учреждений против 182 годом ранее. Число университетов, сообщивших о случаях среди слушателей языковых программ, увеличилось со 186 до 208. Больше всего новых случаев зафиксировали в провинции Кёнгидо — 994, тогда как в провинции Северный Чхунчхон их число выросло наиболее существенно — со 134 до 346.

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