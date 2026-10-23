Według stanu na sierpień 2026 roku 31 665 zagranicznych studentów, którzy wjechali do Korei Południowej na wizach w celu kształcenia lub nauki języka, przebywało w kraju bez podstaw prawnych. Poinformował o tym Korea Herald, powołując się na dane Ministerstwa Sprawiedliwości uzyskane przez deputowaną Partii Władzy Ludowej Kim Hee-jung.

Różnica między rodzajami wiz

Z ogólnej liczby 21 719 osób przybyło na wizach D-4 przeznaczonych do nauki języka, a kolejne 9 946 — na wizach D-2 dla studentów programów uniwersyteckich. Odsetek osób przebywających bez zezwolenia wśród posiadaczy wiz D-4 wyniósł 29,2%, podczas gdy wśród posiadaczy wiz D-2 — 3,6%.

Wskaźnik wśród uczestników programów językowych wzrósł z 25,3% w 2025 roku do 29,2% w sierpniu 2026 roku. Jednocześnie łączna liczba zagranicznych uczestników kursów językowych, w tym osób bez legalnego statusu pobytu, zmniejszyła się z 89 267 w ubiegłym roku do 74 450 w sierpniu.

Wśród studentów programów uniwersyteckich odsetek nielegalnego pobytu, przeciwnie, spadał: z 7% w 2022 roku do 3,6% w sierpniu 2026 roku. W tym okresie liczba cudzoziemców z wizami D-2 wzrosła ponad dwukrotnie.

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Największy odsetek stanowią obywatele Wietnamu

Obywatele Wietnamu stanowili 82,8% wszystkich zagranicznych studentów przebywających w kraju bez odpowiedniego zezwolenia. Następni byli obywatele Uzbekistanu — 2 033 osoby, Mongolii — 1 353, Chin — 731 oraz Nepalu — 316. Według danych Ministerstwa Edukacji w kwietniu 2026 roku wietnamscy studenci stanowili 46,1% wszystkich cudzoziemców przyjętych na programy nieprowadzące do uzyskania stopnia.

Więcej zgłoszeń od uniwersytetów

Liczba nowych przypadków nielegalnego pobytu zgłoszonych przez koreańskie uniwersytety wzrosła o 12,2% — z 3 631 w 2025 roku do 4 074 w 2026 roku. Wśród nich było 1 872 studentów programów uniwersyteckich i 2 202 uczestników kursów językowych.

Spośród 344 uniwersytetów w kraju 190 placówek zgłosiło takie przypadki wśród studentów programów uniwersyteckich, wobec 182 rok wcześniej. Liczba uniwersytetów, które zgłosiły przypadki wśród uczestników programów językowych, wzrosła ze 186 do 208. Najwięcej nowych przypadków odnotowano w prowincji Gyeonggi — 994, natomiast w prowincji Północny Chungcheong ich liczba wzrosła najbardziej — ze 134 do 346.

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