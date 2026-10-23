截至2026年8月，31,665名持教育或语言培训签证进入韩国的外国学生在该国没有合法居留依据。《韩国先驱报》援引国民力量党议员金熙贞获得的法务部数据报道称。

不同签证类型之间的差异

在总人数中，21,719人持用于语言培训的D-4签证入境，另有9,946人持大学课程学生D-2签证入境。D-4签证持有者中无许可居留者的比例为29.2%，而D-2签证持有者中这一比例为3.6%。

语言课程学员中的这一比例从2025年的25.3%上升至2026年8月的29.2%。与此同时，包括没有合法居留身份者在内的外国语言课程学员总数，从去年的89,267人降至8月的74,450人。

相比之下，大学课程学生的非法居留比例有所下降：从2022年的7%降至2026年8月的3.6%。在此期间，持D-2签证的外国人数量增长了一倍以上。

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占比最高的是越南公民

越南公民占所有未获适当许可而在该国居留的外国学生的82.8%。其后依次是乌兹别克斯坦公民2,033人、蒙古公民1,353人、中国公民731人和尼泊尔公民316人。根据教育部数据，2026年4月，越南学生占所有被录取进入非学位课程的外国人的46.1%。

大学报告数量增加

韩国大学报告的新增非法居留案例数量增长12.2%，从2025年的3,631例增至2026年的4,074例。其中包括1,872名大学课程学生和2,202名语言课程学员。

在全国344所大学中，有190所院校报告了大学课程学生的此类案例，去年为182所。报告语言课程学员相关案例的大学数量从186所增至208所。京畿道记录到的新增案例最多，为994例；而忠清北道的数量增幅最大，从134例升至346例。

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