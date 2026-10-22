约50人在德班殴打一名移民致死——《每日观察报》

10月22日上午，在德班市中心，约50人的一伙人将一名移民男子殴打致死。警方已就这起杀人事件立案，《每日观察报》报道。

市中心袭击事件

夸祖鲁-纳塔尔省警察发言人罗伯特·内特希翁达上校表示，该男子被一伙沿皮克斯利·卡塞梅医生街向莫德·姆富西街行进的人拦下。起初，两名男子从人群中脱离并走向他。随后，约50人袭击了受害者，导致其死亡。

警方尚未公布死者姓名。一名不愿透露姓名的保安告诉GroundUp，袭击者团伙在追赶移民。据他称，该男子很可能在早上约7点前往上班时被该团伙发现。

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反移民抗议活动

同一名保安说，数周以来，店主和该地区居民一直受到自封治安维护者团伙的困扰。他称，警方和市政服务人员很少出现在该地区，他们的干预也微乎其微。据他称，就连南非店主也开始关闭店铺，担心自己会被误认为移民。

GroundUp记者在这起致命袭击现场看到了警察和南非国防军人员。前一天，即10月21日，德班一群人也袭击了一名来自乌干达的男子。

该市的反移民抗议活动在9月28日内政部门发布一项指令后恢复，该指令落实了宪法法院关于审议寻求庇护者申请的裁决。该文件规定，在审议申请之前，不得以技术理由拒绝寻求庇护者。10月9日，该部门撤回了这项指令。

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