Избирательная прокуратура Бразилии обратилась в Высший избирательный суд с просьбой оштрафовать Meta за предполагаемое невыполнение распоряжений о равном отношении к кандидатам в президенты в интернете. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на бразильское издание UOL.

Претензии прокуратуры

По данным прокуратуры, компания не предоставила всю запрошенную информацию о предвыборном контенте, политической рекламе и мерах по обеспечению равного отношения к двум кампаниям перед вторым туром. Высший избирательный суд ранее обязал Meta обеспечить одинаковый подход к политическому контенту на своих платформах.

Прокуроры также выразили обеспокоенность работой инструментов искусственного интеллекта Meta. Кампания действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы пожаловалась на функцию перевода, которая, по ее утверждению, изменила смысл комментария о сопернике Лулы — сенаторе Флавио Болсонару. Португальское выражение «Flavio futuro presidiario», означающее «Флавио, будущий заключенный», система якобы перевела как «Flavio future president».

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Возможные санкции

Кампания Лулы подала жалобу в суд 19 октября, обвинив Meta в нарушении судебных требований и содействии кампании Болсонару. Она утверждает, что контент коалиции Лулы и ее сторонников подвергался ограничениям, тогда как материалы в поддержку Болсонару получали более благоприятное отношение.

Прокуратура признала, что Meta отменила ограничения для аккаунта кампании Лулы и приостановила часть несанкционированной политической рекламы. В то же время другие представленные компанией материалы, по оценке прокуроров, были неполными или недостаточными для подтверждения полного выполнения требований. Суд должен решить вопрос о штрафе, который может составить до 1 млн реалов, или около 198 тыс. долларов, в день.

Второй тур президентских выборов в Бразилии запланирован на 25 октября. В первом туре 4 октября Болсонару получил 47,3% действительных голосов, а Лула — 45,2%.

Читай нас в