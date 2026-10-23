巴西选举检察机关已请求高等选举法院对Meta处以罚款，原因是该公司涉嫌未遵守有关在互联网上平等对待总统候选人的命令。阿纳多卢通讯社报道，并援引巴西媒体UOL的消息。

检察机关的指控

检察机关表示，该公司没有提供所有被要求提供的有关选举内容、政治广告以及在第二轮投票前确保两个竞选阵营获得平等对待的措施的信息。高等选举法院此前曾要求Meta在其平台上确保对政治内容采取相同的处理方式。

检察官还对Meta人工智能工具的运行表示担忧。现任总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦的竞选团队投诉称，一项翻译功能改变了有关卢拉对手、参议员弗拉维奥·博索纳罗的一则评论的含义。葡萄牙语短语“Flavio futuro presidiario”意为“弗拉维奥，未来的囚犯”，但该系统据称将其翻译为“Flavio future president”。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

可能的制裁

卢拉的竞选团队于10月19日向法院提交申诉，指控Meta违反法院要求并协助博索纳罗的竞选活动。该团队称，卢拉联盟及其支持者的内容受到限制，而支持博索纳罗的材料则获得了更有利的对待。

检察机关承认，Meta已取消对卢拉竞选账号的限制，并暂停了部分未经授权的政治广告。但检察官认为，该公司提交的其他材料并不完整，或不足以证明其已完全遵守相关要求。法院将决定是否处以罚款，罚款金额每天最高可达100万雷亚尔，约合19.8万美元。

巴西总统选举第二轮投票定于10月25日举行。在10月4日的第一轮投票中，博索纳罗获得47.3%的有效选票，卢拉获得45.2%。

关注我们在