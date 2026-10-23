Brazylijska prokuratura wyborcza zwróciła się do Najwyższego Sądu Wyborczego o nałożenie grzywny na Metę za rzekome niewykonanie nakazów dotyczących równego traktowania kandydatów na prezydenta w internecie. Informuje o tym Anadolu Agency, powołując się na brazylijski portal UOL.

Zarzuty prokuratury

Według prokuratury firma nie przekazała wszystkich żądanych informacji dotyczących treści wyborczych, reklamy politycznej i działań mających zapewnić równe traktowanie obu kampanii przed drugą turą. Najwyższy Sąd Wyborczy wcześniej zobowiązał Metę do zapewnienia jednakowego podejścia do treści politycznych na swoich platformach.

Prokuratorzy wyrazili również zaniepokojenie działaniem narzędzi sztucznej inteligencji Mety. Sztab urzędującego prezydenta Luiza Inácia Luli da Silvy poskarżył się na funkcję tłumaczenia, która — jak twierdzi — zmieniła znaczenie komentarza o rywalu Luli, senatorze Flávio Bolsonaro. Portugalskie wyrażenie „Flavio futuro presidiario”, oznaczające „Flávio, przyszły więzień”, system miał rzekomo przetłumaczyć jako „Flavio future president”.

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Możliwe sankcje

Sztab Luli złożył skargę do sądu 19 października, oskarżając Metę o naruszenie wymogów sądowych i sprzyjanie kampanii Bolsonaro. Twierdzi on, że treści koalicji Luli i jej zwolenników podlegały ograniczeniom, podczas gdy materiały popierające Bolsonaro były traktowane korzystniej.

Prokuratura uznała, że Meta zniosła ograniczenia wobec konta kampanii Luli i zawiesiła część nieautoryzowanych reklam politycznych. Jednocześnie inne materiały przedstawione przez firmę były, zdaniem prokuratorów, niepełne lub niewystarczające, aby potwierdzić pełne wykonanie wymogów. Sąd ma rozstrzygnąć kwestię grzywny, która może wynieść do 1 mln reali, czyli około 198 tys. dolarów, dziennie.

Druga tura wyborów prezydenckich w Brazylii jest zaplanowana na 25 października. W pierwszej turze 4 października Bolsonaro zdobył 47,3% ważnych głosów, a Lula — 45,2%.

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