Правительство Судана отвергло причастность вооруженных сил страны к удару беспилотником по рынку в спорном регионе Абьей на границе с Южным Суданом. По данным местных и медицинских источников, в результате атаки погибли более 150 человек. Об этом сообщает Asharq Al-Awsat.

В заявлении, опубликованном вечером в четверг, МИД Судана выразил сожаление в связи с гибелью мирных жителей и категорически отверг какую-либо связь Суданских вооруженных сил с этим инцидентом. В то же время суданские военные опубликовали в Facebook изображения, которые, по их утверждению, свидетельствуют об ударах по командным пунктам военизированных Сил быстрого реагирования в районе Абьея.

Реакция Южного Судана и международных организаций

Министерство иностранных дел Южного Судана вызвало посла Судана в Джубе в знак протеста. Абьей, богатый нефтью регион, остается предметом спора между Суданом и Южным Суданом с момента обретения последним независимости в 2011 году; там развернуты миротворческие силы ООН UNISFA.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил атаки беспилотников в Абьее, произошедшие в понедельник и унесшие жизни десятков мирных жителей, включая женщин и детей. Он призвал Хартум и Джубу не допустить новых ударов и соблюдать демилитаризованный статус региона. Председатель Комиссии Африканского союза Махмуд Али Юсуф также осудил атаки, сославшись на местные и медицинские сообщения о более чем 150 погибших.

Заявления сторон конфликта

МИД Судана заявил, что атака имеет сходные черты с нападениями, ответственность за которые власти возлагают на Силы быстрого реагирования. Ведомство упомянуло удар по штаб-квартире миротворцев ООН в Кадугли в декабре 2025 года и атаки на гуманитарные колонны. Офицер суданской армии также заявил Associated Press, что удары якобы были направлены по топливным грузовикам, следовавшим к Силам быстрого реагирования, а не по мирным жителям. Официально военное командование не признавало ответственности за удар.

Параллельное правительство, возглавляемое Силами быстрого реагирования и известное как Tasis, в свою очередь обвинило суданскую армию в ударе дроном по больнице в Эд-Даейне, столице Восточного Дарфура. По его версии, погибли три человека, еще десятки получили ранения.

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