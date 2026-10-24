Израильские военные начали операцию в районе Хеврона на оккупированном Западном берегу, на палестинских территориях, после того как двое вооруженных палестинцев убили двух израильских военнослужащих. Операция, согласно заявлению армии Израиля и службы внутренней безопасности «Шин Бет», продлится несколько дней и предусматривает обыски, допросы подозреваемых и снос зданий. Об этом сообщает The Japan Times.

Обыски в районе Хеврона

Израильские силовики заявили, что ищут и демонтируют «террористическую инфраструктуру» в районе, откуда, по их данным, прибыли нападавшие. Они также сообщили о сносе сооружений, которые назвали незаконными и потенциально представляющими угрозу безопасности. Контртеррористические операции, по их данным, проходят в десятках мест.

Стрельба произошла на контрольно-пропускном пункте Фарш-аль-Хава. Фотограф из Хеврона, ставший очевидцем события, сообщил, что двое палестинцев, вооруженные пистолетом и автоматической винтовкой, открыли огонь по военнослужащим. Израильские силы позднее застрелили нападавших.

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Заявления политиков и реакция ООН

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военные предотвратили возможное масштабное нападение, и приказал ввести ограничения на Западном берегу. Во время визита в Хеврон он сказал, что вместе с министром обороны Исраэлем Кацем рассматривает возможность значительно более широкой операции. По его словам, она может включать эвакуацию жителей квартала, откуда происходили нападавшие, обыски домов и уничтожение инфраструктуры, которую Израиль связывает с боевиками.

ХАМАС не взял на себя ответственность за нападение, но назвал его «героической операцией» и призвал сторонников к новым атакам. Израильская правозащитная организация B'Tselem призвала к международному давлению на Израиль, заявив о риске коллективного наказания и действий, которые могут представлять собой военные преступления. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш через представителя выразил обеспокоенность израильскими ограничениями, влияющими на средства к существованию палестинцев, и призвал прекратить насилие со всех сторон.

Согласно подсчету на основе данных министерства здравоохранения Палестины, с начала войны в Газе в октябре 2023 года израильские военные и поселенцы убили на Западном берегу 1117 палестинцев. По израильским данным, за этот период в палестинских атаках или во время израильских военных операций погибли по меньшей мере 51 израильтянин, включая гражданских лиц и сотрудников сил безопасности.

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