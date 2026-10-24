W pakistańskim mieście Czarsadda partia Dżamaat-e-Islami przeprowadziła protest przeciwko długotrwałym przerwom w dostawach energii elektrycznej, inflacji, opłacie od produktów naftowych, problemom rolników i domniemanej korupcji. Uczestnicy akcji na placu Faruk Azam zażądali natychmiastowych działań, które poprawią sytuację ludności i rozwiążą problemy sektora rolnego, informuje Dawn.

Groźba rozszerzenia protestów

Protestujący oświadczyli, że rozszerzą kampanię i przeprowadzą protesty okupacyjne przed odpowiednimi instytucjami państwowymi, jeśli problem długotrwałych przerw w dostawach energii elektrycznej nie zostanie rozwiązany.

Na wiecu przemawiali zastępca sekretarza generalnego Dżamaat-e-Islami w prowincji Chajber Pasztunchwa Sohail Ahmad, szef okręgowej struktury partii w Czarsaddzie Shah Hussain, sekretarz generalny Fawad Ahmad, prezes okręgowego stowarzyszenia adwokackiego Mujeebur Rehman, a także Haroon Khan, Sajjad Ahmad i Abdul Malik.

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Oświadczenia w sprawie opłaty i długu

Przedstawiciele partii odrzucili opłatę od produktów naftowych, nazywając ją dodatkowym obciążeniem finansowym dla ludności. Jak podkreślili, kampania przeciwko tej opłacie trwa od trzech do czterech miesięcy pod kierownictwem lidera Dżamaat-e-Islami Hafiza Naeemura Rehmana, a inflacja znacznie osłabiła siłę nabywczą obywateli.

Mówcy oświadczyli również, że dług kraju wynosi 999 mld rupii, a na każdego Pakistańczyka przypada około 400 tys. rupii zobowiązań.

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