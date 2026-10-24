У Чарсадді Джамаат-і-Ісламі провела протест через відключення світла — Dawn

У пакистанському місті Чарсадда партія «Джамаат-і-Ісламі» провела протест проти тривалих відключень електроенергії, інфляції, збору на нафтопродукти, проблем фермерів і ймовірної корупції. Учасники акції на площі Фарук Азам вимагали негайних заходів для полегшення становища населення та розв’язання проблем аграрного сектору, повідомляє Dawn.

Погроза розширити протести

Протестувальники заявили, що розширять кампанію та проведуть сидячі протести біля відповідних державних установ, якщо проблему тривалих відключень електрики не буде розв’язано.

На мітингу виступили заступник генерального секретаря «Джамаат-і-Ісламі» у провінції Хайбер-Пахтунхва Сохаїл Ахмад, очільник районного осередку партії в Чарсадді Шах Хусейн, генеральний секретар Фавад Ахмад, президент районної асоціації адвокатів Муджібур Рехман, а також Харун Хан, Саджад Ахмад і Абдул Малик.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Заяви щодо збору й боргу

Представники партії відкинули збір на нафтопродукти, назвавши його додатковим фінансовим тягарем для населення. За їхніми словами, кампанія проти цього збору триває три-чотири місяці під керівництвом очільника «Джамаат-і-Ісламі» Хафіза Наїмура Рехмана, а інфляція суттєво послабила купівельну спроможність громадян.

Промовці також заявили, що борг країни становить 999 млрд рупій, а на кожного пакистанця припадає близько 400 тис. рупій зобов’язань.

Читай нас у