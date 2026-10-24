В пакистанском городе Чарсадда партия «Джамаат-и-Ислами» провела протест против длительных отключений электроэнергии, инфляции, сбора на нефтепродукты, проблем фермеров и предполагаемой коррупции. Участники акции на площади Фарук Азам потребовали немедленных мер для облегчения положения населения и решения проблем аграрного сектора, сообщает Dawn.

Угроза расширить протесты

Протестующие заявили, что расширят кампанию и проведут сидячие протесты у соответствующих государственных учреждений, если проблема длительных отключений электричества не будет решена.

На митинге выступили заместитель генерального секретаря «Джамаат-и-Ислами» в провинции Хайбер-Пахтунхва Сохаил Ахмад, глава районного отделения партии в Чарсадде Шах Хусейн, генеральный секретарь Фавад Ахмад, президент районной ассоциации адвокатов Муджибур Рехман, а также Харун Хан, Саджад Ахмад и Абдул Малик.

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Заявления о сборе и долге

Представители партии отвергли сбор на нефтепродукты, назвав его дополнительным финансовым бременем для населения. По их словам, кампания против этого сбора продолжается три-четыре месяца под руководством главы «Джамаат-и-Ислами» Хафиза Наимура Рехмана, а инфляция существенно ослабила покупательную способность граждан.

Выступавшие также заявили, что долг страны составляет 999 млрд рупий, а на каждого пакистанца приходится около 400 тыс. рупий обязательств.

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