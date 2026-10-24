W Kenii 9 792 z 25 098 słuchaczy programu dyplomowego kształcenia nauczycieli szkół podstawowych (DPTE), którzy przystąpili do egzaminu, uzyskało niezadowalający wynik i musi go powtórzyć. Stanowi to 39,02% wszystkich kandydatów, podaje Nation Kenya.

Najwięcej niepowodzeń odnotowano z matematyki — 6 815 kandydatów. Języka kiswahili nie zdało 2 988 słuchaczy, a języka angielskiego — 1 514. Dla absolwentów, którzy nie uzyskali wymaganej liczby punktów do ukończenia nauki, Kenijska Narodowa Rada Egzaminacyjna (KNEC) planuje przeprowadzić egzaminy dodatkowe w styczniu 2027 roku.

Obniżenie wymagań rekrutacyjnych

Dyrektor generalny KNEC David Njengere oświadczył, że wyniki mogą być związane z obniżeniem wymagań rekrutacyjnych. Wcześniej przyjęcie na program wymagało średniej oceny C oraz odpowiednich wyników z przedmiotów kierunkowych, w tym matematyki i języka angielskiego. Warunki zmieniono na zalecenie Prezydenckiej Grupy Roboczej ds. Reformy Edukacji, która w czerwcu 2023 roku zaproponowała złagodzenie kryteriów z powodu niskiej liczby osób przyjmowanych do kolegiów nauczycielskich.

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Według rady, wśród absolwentów z 2026 roku jedynie 3 644 osoby, czyli 14,52%, miały ocenę C lub wyższą z matematyki na końcowym egzaminie KCSE. Kolejnych 17 137 kandydatów, czyli 68,27%, otrzymało z tego przedmiotu oceny od D do E. Njengere podkreślił, że ostateczne wnioski wymagają szczegółowej analizy wyników.

Problemy kolegiów

Szef KNEC wymienił także wśród możliwych czynników gwałtowny wzrost liczby kandydatów, niewystarczające możliwości części kolegiów, problemy z wdrażaniem oceniania szkolnego, niedobór kadry dydaktycznej i infrastruktury, a także trudności z frekwencją i dyscypliną studentów.

Zastępca sekretarza generalnego Krajowego Związku Nauczycieli Kenii Hesbon Otieno wezwał do oceny jakości kształcenia nauczycieli oraz zapewnienia kolegiom zasobów do nauczania opartego na kompetencjach. Przewodniczący Krajowego Stowarzyszenia Rodziców Silas Obuhatsa zwrócił się do Ministerstwa Edukacji o zbadanie przyczyn dużej liczby niezadowalających wyników, w tym o sprawdzenie wpływu trudności finansowych, infrastruktury i nieobecności na zajęciach.

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