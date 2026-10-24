В Кении 9 792 из 25 098 слушателей программы дипломного педагогического образования (DPTE), сдававших экзамен, получили неудовлетворительный результат и должны пересдать его. Это составляет 39,02% всех кандидатов, сообщает Nation Kenya.

Больше всего неудач зафиксировали по математике — у 6 815 кандидатов. Кисуахили не сдали 2 988 слушателей, английский язык — 1 514. Для выпускников, не набравших необходимые баллы для завершения обучения, Кенийский национальный экзаменационный совет (KNEC) планирует провести дополнительные экзамены в январе 2027 года.

Снижение требований к поступлению

Генеральный директор KNEC Дэвид Ндженгере заявил, что результаты могут быть связаны со снижением требований к поступлению. Ранее для поступления на программу требовались средний балл C и соответствующие результаты по профильным предметам, в том числе по математике и английскому языку. Условия изменили по рекомендации Президентской рабочей группы по реформе образования, которая в июне 2023 года предложила смягчить критерии из-за низкого числа поступающих в педагогические колледжи.

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По данным совета, среди выпускников 2026 года только 3 644 человека, или 14,52%, имели оценку C или выше по математике на выпускном экзамене KCSE. Еще 17 137 кандидатов, или 68,27%, получили по этому предмету оценки от D до E. Ндженгере подчеркнул, что окончательные выводы требуют детального анализа результатов.

Проблемы колледжей

Глава KNEC также назвал среди возможных факторов резкий рост числа кандидатов, недостаточные возможности отдельных колледжей, проблемы с внедрением школьного оценивания, нехватку преподавателей и инфраструктуры, а также трудности с посещаемостью и дисциплиной студентов.

Заместитель генерального секретаря Национального союза учителей Кении Хесбон Отиено призвал оценить качество подготовки преподавателей и обеспечить колледжи ресурсами для компетентностного обучения. Председатель Национальной ассоциации родителей Сайлас Обухатса попросил Министерство образования расследовать причины большого числа неудовлетворительных результатов, в том числе проверить влияние финансовых трудностей, инфраструктуры и пропусков занятий.

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