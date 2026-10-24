В Израиле глава Haredi Public Party Моти Лайтнер заявил, что его политическая сила поможет ЦАХАЛу восполнить нехватку 12 тысяч бойцов, о которой, по его словам, сообщает армия. Он считает, что мужчины из ультраортодоксальной общины, не изучающие Тору, должны поступать на военную службу, сообщает Jerusalem Post.

Шансы на прохождение в Кнессет

Лайтнер сказал, что Haredi Public Party рассчитывает преодолеть избирательный барьер на предстоящих выборах в Кнессет, несмотря на давление с требованием сняться с гонки. По его словам, такое давление оказывают премьер-министр Биньямин Нетаньяху и другие ультраортодоксальные партии.

Глава политсилы сослался на внутренние опросы, которые, по его утверждению, показывают поддержку на уровне двух-трех мандатов. Он также заявил, что поддержка партии превысила 2% и продолжает расти.

По словам Лайтнера, партии сложно точно измерить поддержку среди харедим, поскольку часть избирателей не хочет публично признавать свои симпатии. Он утверждает, что некоторые сторонники опасаются угроз и насилия из-за открытой поддержки политсилы, а также сообщил о росте интереса к партии среди традиционных избирателей.

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Позиция по поводу призыва

Вопрос службы харедим является одним из центральных в программе Haredi Public Party. Лайтнер разделяет мужчин, не изучающих Тору, и учащихся ешив: первых он призывает взять на себя ответственность и вступать в армию, тогда как для вторых поддерживает сохранение освобождения от службы.

Лайтнер заявил, что Тора, по его убеждению, является основой существования общины, поэтому спор о службе учащихся ешив не будет разрешен. В то же время он подчеркнул необходимость практических решений для пополнения армии.

Ответственность общины

Глава партии также призвал харедим активнее участвовать в экономической жизни и сфере безопасности Израиля. По его мнению, ультраортодоксальная община должна воспринимать государство как свое и брать ответственность за его будущее.

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