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肯尼亚39%的未来教师未通过文凭考试——Nation Kenya

UA.NEWS 24 十月 2026 07:51
肯尼亚39%的未来教师未通过文凭考试——Nation Kenya

在肯尼亚，参加教师教育文凭课程（DPTE）考试的25,098名学员中，有9,792人取得不及格成绩，必须重考。这占所有考生的39.02%，Nation Kenya报道

数学科目不及格人数最多，达到6,815人。2,988名学员未通过斯瓦希里语考试，1,514人未通过英语考试。对于未达到完成学业所需分数的毕业生，肯尼亚国家考试委员会（KNEC）计划于2027年1月举行补充考试。

降低入学要求

KNEC首席执行官戴维·恩金杰雷表示，考试结果可能与入学要求降低有关。此前，进入该课程须达到C的平均成绩，并在数学和英语等相关核心科目中取得相应成绩。这些条件根据总统教育改革工作组的建议作出调整；该工作组于2023年6月因师范学院入学人数较少而提议放宽标准。

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据该委员会数据，在2026年毕业生中，仅有3,644人，即14.52%，在KCSE毕业考试数学科目中获得C或更高等级。另有17,137名考生，即68.27%，在该科目中获得D至E等级。恩金杰雷强调，得出最终结论需要对结果进行详细分析。

学院面临的问题

KNEC负责人还列举了可能的因素，包括考生人数急剧增加、部分学院能力不足、实施学校评估存在问题、教师和基础设施短缺，以及学生出勤和纪律方面的困难。

肯尼亚全国教师联盟副秘书长赫斯本·奥蒂诺呼吁评估教师培训质量，并为学院提供开展能力本位教学的资源。全国家长协会主席赛拉斯·奥布哈察请求教育部调查大量不及格结果的原因，包括核查财务困难、基础设施和缺课的影响。

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