У Кенії 39% майбутніх учителів не склали дипломний іспит — Nation Kenya

У Кенії 9 792 із 25 098 слухачів програми дипломної педагогічної освіти (DPTE), які складали іспит, отримали незадовільний результат і мають повторити його. Це становить 39,02% усіх кандидатів, повідомляє Nation Kenya.

Найбільше невдач зафіксували з математики — 6 815 кандидатів. Кісвахілі не склали 2 988 слухачів, англійську мову — 1 514. Для випускників, які не набрали необхідних балів для завершення навчання, Кенійська національна екзаменаційна рада (KNEC) планує провести додаткові іспити в січні 2027 року.

Зниження вимог до вступу

Генеральний директор KNEC Девід Ндженгере заявив, що результати можуть бути пов’язані зі зниженням вступних вимог. Раніше для вступу на програму вимагали середній бал C та відповідні результати з профільних предметів, зокрема математики й англійської. Умови змінили за рекомендацією Президентської робочої групи з реформ освіти, яка у червні 2023 року запропонувала послабити критерії через низьку кількість вступників до педагогічних коледжів.

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За даними ради, серед випускників 2026 року лише 3 644 особи, або 14,52%, мали оцінку C або вищу з математики на випускному іспиті KCSE. Ще 17 137 кандидатів, або 68,27%, отримали з цього предмета оцінки від D до E. Ндженгере наголосив, що остаточні висновки потребують детального аналізу результатів.

Проблеми коледжів

Очільник KNEC також назвав серед можливих чинників різке зростання кількості кандидатів, недостатню спроможність окремих коледжів, проблеми з упровадженням шкільного оцінювання, нестачу викладачів та інфраструктури, а також труднощі з відвідуванням і дисципліною студентів.

Заступник генерального секретаря Національної спілки вчителів Кенії Хесбон От’єно закликав оцінити якість підготовки викладачів і забезпечення коледжів ресурсами для компетентнісного навчання. Голова Національної асоціації батьків Сілас Обухатса попросив Міністерство освіти розслідувати причини великої кількості незадовільних результатів, зокрема перевірити вплив фінансових труднощів, інфраструктури та пропусків занять.

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