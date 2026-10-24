На тайском острове Ко-Пханган специальный комитет рекомендовал аннулировать визу 33-летней гражданке Израиля Эйнав Ашуэль после жалоб на ее поведение по отношению к работникам отеля и туристам. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на заявление районной администрации острова.

Заявления в полицию

По данным администрации Ко-Пхангана, против Ашуэль подали два заявления в полицию. Власти утверждают, что во время посещения национального парка Тан-Садет и отеля она пользовалась услугами без оплаты, кричала, ругалась и оскорбляла работников. Ей также вменяют угрозы причинения физического вреда персоналу и туристам.

Рекомендацию об отмене визы приняли на заседании комитета, которое возглавлял глава района Ко-Пханган Паисит Тонгчароен. В нем участвовали представители местной, иммиграционной и туристической полиции, а также местные чиновники. Материалы передали иммиграционной полиции для дальнейших действий.

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В то же время тайские власти не подтвердили, была ли виза Ашуэль уже аннулирована и депортировали ли ее из страны. Ответы от самой женщины и МИД Израиля по поводу обвинений на момент публикации не поступали.

Усиление контроля за туристами

В конце марта этот же комитет рекомендовал отменить визы трем израильтянам, которые на соседнем острове Ко-Тао демонстрировали флаги движения Хабад с надписью «Мессия», раздавали листовки и приглашали людей на мероприятия к Песаху через группы в WhatsApp. По информации сайта Хабада, впоследствии их депортировали.

В апреле глава района Ко-Пханган заявил, что за предыдущий период власти аннулировали визы 13 иностранным туристам из-за ненадлежащего поведения. Посольство Израиля в Бангкоке в мае также призвало граждан Израиля соблюдать местные законы после усиления контроля в провинции Пхукет.

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