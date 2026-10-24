Na tajskiej wyspie Koh Phangan specjalny komitet zalecił unieważnienie wizy 33-letniej obywatelce Izraela Einav Ashuel po skargach dotyczących jej zachowania wobec pracowników hotelu i turystów. Poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się na oświadczenie administracji okręgu wyspy.

Skargi na policję

Według administracji Koh Phangan przeciwko Ashuel złożono dwa zawiadomienia na policję. Władze twierdzą, że podczas wizyty w Parku Narodowym Than Sadet i hotelu korzystała z usług bez zapłaty, krzyczała, przeklinała i obrażała pracowników. Zarzuca się jej także grożenie personelowi i turystom uszkodzeniem ciała.

Zalecenie dotyczące cofnięcia wizy przyjęto na posiedzeniu komitetu, któremu przewodniczył naczelnik okręgu Koh Phangan Phaisith Tongcharoen. Uczestniczyli w nim przedstawiciele policji lokalnej, imigracyjnej i turystycznej, a także lokalni urzędnicy. Materiały przekazano policji imigracyjnej do dalszych działań.

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Jednocześnie tajskie władze nie potwierdziły, czy wiza Ashuel została już unieważniona ani czy została deportowana z kraju. Do czasu publikacji nie otrzymano odpowiedzi ani od samej kobiety, ani od izraelskiego MSZ w sprawie zarzutów.

Zaostrzenie kontroli nad turystami

Pod koniec marca ten sam komitet zalecił cofnięcie wiz trzem Izraelczykom, którzy na sąsiedniej wyspie Koh Tao prezentowali flagi ruchu Chabad z napisem „Mesjasz”, rozdawali ulotki i zapraszali ludzi na wydarzenia związane z Pesach za pośrednictwem grup na WhatsAppie. Według strony internetowej Chabadu zostali później deportowani.

W kwietniu naczelnik okręgu Koh Phangan oświadczył, że w poprzednim okresie władze unieważniły wizy 13 zagranicznym turystom z powodu niewłaściwego zachowania. Ambasada Izraela w Bangkoku w maju również wezwała obywateli Izraela do przestrzegania lokalnych przepisów po zaostrzeniu kontroli w prowincji Phuket.

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